„Wunderkind“ Shiffrin fährt wieder allen davon

Brunner hatte vor dem Showdown volles Risiko versprochen. „Jetzt gibt es nur mehr Vollgas. Entweder es geht auf, oder ich liege daneben.“ Nach dem Finale sagte die Tirolerin: „Ich habe es leider ein bisschen zu gerade angelegt.“ An einem positiven Resümee änderte der Rückfall nichts. „Ich bin sehr zufrieden. Courchevel ist nicht mein Lieblingsort, von dem her darf ich nicht meckern.“ In den ersten beiden Saison-Riesentorläufen war die erst von einer Knieverletzung zurückgekehrte 24-Jährige auf die Ränge fünf (Sölden) und drei (Killington) gefahren.