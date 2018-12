Forstarbeiter verletzte sich mit Motorsäge am Bein

Der 57-Jährige war zusammen mit einem Kollegen (49), beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, nahe des Sportplatzes in Rüstdorf mit Forstarbeiten beschäftigt, als sich seine Motorsäge in einem Ast verfing und gegen das rechte Bein des Mannes schleuderte. Er sackte zusammen. Sein Begleiter leistete sofort Erste Hilfe und legte einen Druckverband an. Vom Notarzt wurde der Verletzte ins Spital eingeliefert.