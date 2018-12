Einbrecher von aufmerksamen Zeugen gestoppt

Turbulente Szenen haben sich am Donnerstag in Pörtschach abgespielt: Jener 37-jährige Zechpreller, der seit Tagen gesucht worden war, konnte im Zuge einer Verfolgungsjagd gefasst werden. Er hatte sich seit Tagen in einem unbewohnten Wohnhaus verschanzt, wurde jetzt aber von aufmerksamen Zeugen gestellt.