Auftaktpleite! Suljovic bei Darts-WM schon draußen

Österreich ist bei der mit 2,5 Millionen Pfund dotierten Darts-WM in London nicht mehr vertreten. Nach Rowby-John Rodriguez verlor am späten Donnerstagabend auch Mensur Suljovic seine Zweitrunden-Partie. Der Weltranglisten-Siebente aus Wien unterlag in seinem Auftaktmatch dem Engländer Ryan Searle nach 1:0-Führung noch überraschend klar mit 1:3.