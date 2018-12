Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

Die Heime sind voll

„Das Heim ist das ganze Jahr über voll, wir führen ja auch Wartelisten“, erklärt Kann. Wer also meint, er kann ein unerwünschtes Tier einfach so wieder abgegeben, hat sich getäuscht. Dass manche deshalb zu anderen Mitteln greifen, sei nicht ausgeschlossen, so Kann: „Wir erleben das immer wieder – angebundene Hunde oder Kleintiere die in Schuhkartons im Wald ausgesetzt werden.“