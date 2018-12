Tiroler „Christkindl“ sammelte 300 Hilfspakete

Hilfe für Kinder

Mit diesen im Gepäck ist er nun nach Nepal aufgebrochen. Frizzey freut sich auch, dass sich Dutzende neue Mitglieder seinem Verein angeschlossen haben. „Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Sponsoren bedanken, die es uns ermöglichen, den Ärmsten unter den Armen zu helfen“, sagt Frizzey, der am Heiligen Abend Tiroler „Christkindl“ für Hunderte Kinder in Nepal spielen wird. „Ich möchte nie wieder in die Augen eines frierenden Kindes schauen“, betont Frizzey.