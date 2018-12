Kristoffersen mit Salzburg-Kicker verwechselt

Eigentlich war Didi Ziesel bei der Pressekonferenz nach dem Weltcup-Slalom von Saalbach gerade mitten im Interview mit dem zweitplatzierten Schweizer Loic Meillard. Doch dann stieß plötzlich Henrik Kristoffersen dazu. Die Sprecher-Legende fragt den Schweizer, was denn schwieriger gewesen sei, „der Riesentorlauf, oder der Slalom“? Immerhin belegte Meillard an beiden Tagen Platz 2. Kristoffersen brüllt aus dem Hintergrund: „Sag, es war der Slalom“. Ziesel ruft zur Ruhe, sagt: „Fredrik, du bist noch nicht dran!“ Kristoffersen wundert sich, korrigiert: „Mein Name ist Henrik. Fredrik ist der Gulbrandsen.“