Neue Ära für steirischen Wein ist angebrochen

Der erste DAC-Wein ist in der Flasche! Viele steirische Winzer sehen in der neuen Kennzeichnung eine höhere Herkunftsgarantie gewährleistet, sie erleben beim Abfüllen des neuen Jahrganges eine Premiere. Im Bezirk Deutschlandsberg zählt der Peiserhof in Wies zu den ersten Betrieben, die sich dafür entschieden haben.