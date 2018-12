SPÖ präsentiert sich in Salzburg gespalten

Was ist eigentlich los zwischen der SPÖ-Stadt und der SPÖ-Land? Der sozialdemokratische Landeschef Walter Steidl löste die Debatte um insgesamt 180.000 Euro an Bonuszahlungen aus, die trotz der Obus-Krise vom Herbst an die Vorstände der Salzburg AG fließen sollen. SPÖ-Stadtchef Bernhard Auinger sollte im Aufsichtsrat der Salzburg AG das Thema auf den Tisch bringen. Er soll aber noch vor der Sitzung an Vorstandssprecher Leonhard Schitter eine SMS geschickt haben, in der er sich für den Vorstoß von Steidl entschuldigte. Dieser sei nicht abgesprochen gewesen.