Bischof: „Es wird keine Vertuschung geben“

Bischof ortet Schaden für katholische Kirche

All das schmerzt den steirischen Bischof, der einen „Schaden für die Kirche“ ortet. Und darum hält er es für wichtig und richtig, dass der Vatikan die Causa rund um den ehemaligen Kärntner Bischof Alois Schwarz prüft: „Die Sache liegt jetzt in Rom, und Rom hat die Aufgabe zu schauen, was dran ist“, sagt er zur „Krone“. Den immer wieder geäußerten Vorwurf der Vertuschung will Wilhelm Krautwaschl nicht gelten lassen: „Es wird keine Vertuschung geben. Rom als höchste Instanz muss zuerst alle Unterlagen haben, bevor sie etwas beurteilen kann. Ich habe Vertrauen, dass schnell gehandelt wird.“