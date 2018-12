Hallwang fordert einen besseren Lärmschutz

Positive Entwicklung bei Öffi-Anschluss

Positiv hat sich in den vergangenen Tagen der öffentliche Verkehr in Hallwang entwickelt. Seit der Fahrplanumstellung am 9. Dezember ist durch die Linien 131, 141 und dem Ortsbus sowohl das Zentrum wie auch der Bahnhof der Gemeinde sehr gut angeschlossen. „Damit bin ich natürlich sehr zufrieden“, sagt Ebner.