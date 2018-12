Heißer Personal-Poker um Festspiele-Präsidium

Sechs Namen fallen derzeit, wenn es um die zukünftige Führung der Salzburger Festspiele geht. Am häufigsten ist jener der Präsidentin zu hören: Immer lauter tönen die Rufe, sie möge doch ihren Vertrag über 2020 hinaus verlängern. Rabl-Stadler will dazu nichts sagen – ein Nein hört sich anders an.