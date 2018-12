Tag der Entscheidung in der Gesundheitsholding des Landes, welche die Gespag-Landespitäler und das Kepler Uni-Klinikum (KUK) in Linz umfasst. 6 aus 20 ausgesiebte Bewerber rittern heute, Freitag, um drei Geschäftsführerpositionen, an der Spitze Chef-Favorit Franz Harnoncourt.