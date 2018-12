Luftstreitkräfte: „Wird für Steuerzahler teuer!“

Im Gespräch mit der „Krone“ schildert ein hochrangiger Offizier der Luftstreitkräfte das Szenario, das nun zu erwarten ist: „Weil der Kanzler vor wenigen Tagen locker meinte, dass erst im Juni über die Abfangjäger-Situation entschieden wird, müssen sämtliche Planungen zur Luftraumüberwachung neu gedacht werden. Wir wissen jetzt, dass wir nicht mehr rechtzeitig die 28 mehr als 40 Jahre alten Saab 105 durch neue Übungsmaschinen ersetzen können. Die Saab 105 muss 2020, also in einem Jahr, aus Sicherheitsgründen am Boden bleiben, die Bestellung eines Nachfolgers plus Ausschreibung würde zwei Jahre dauern.“