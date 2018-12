Keine Waldbrandgefahr mehr!

Hitze und Trockenheit führten im vergangenen Sommer und Herbst zu einer erheblichen Waldbrandgefahr im Bundesland. Auch die Stadt Salzburg war davon betroffen. Deshalb entschied man sich am 31. Juli 2018 die Waldbrandverordnung zu erlassen. Diese untersagte in den Wäldern und in Gefährdungsbereichen das Rauchen und hantieren mit offenen Feuer. Nachdem sich die Lage erst jetzt entspannt hat, wurde die Verordnung nun aufghoben. Es besteht derzeit keine akute Gefahr mehr, teilte das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt am Donnerstag mit.