Lkw sollen bis 2030 um 30% weniger CO2 ausstoßen

Die EU-Staaten haben sich auf eine CO2-Reduktion von 30 Prozent für Lkw und Busse bis zum Jahr 2030 geeinigt. Das teilte die österreichische EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag bei einem Umweltrat in Brüssel mit. Derzeit sind die Kohlendioxid-Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen in der Europäischen Union noch überhaupt nicht geregelt.