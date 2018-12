Chipriese Qualcomm erzwingt iPhone-Verkaufsverbot!

Mehr als zwölf Verfahren allein in Deutschland

Qualcomm klagt gegen Apple in Deutschland in mehr als einem Dutzend Verfahren in München und Mannheim. Bisher wurde eines davon ausgesetzt, in einem wurde die Klage abgewiesen. Apple sprach am Donnerstag von einem „verzweifelten Versuch“ Qualcomms, von den tatsächlichen Differenzen zwischen den beiden Unternehmen abzulenken. Man wolle gegen das Urteil in Berufung gehen.