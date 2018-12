Mutter: „Mörder soll nie wieder freikommen“

13 Jahre Haft und wegen seiner Gefährlichkeit Einweisung in eine Anstalt, lautete in der Nacht auf Donnerstag die - nicht rechtskräftige - Entscheidung in Wien. Die Geschworenen nahmen Robert K. (16) nicht ab, dass nur innere Stimmen ihn zum Mord am tschetschenischen Mädchen veranlasst hätten.