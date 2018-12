Schenken wir Menschen in Not ein Stück Wärme!

Ein später Start in eine gute Zukunft

Doch jetzt, im dritten Lehrjahr, kam die Katastrophe: Jetzt ist Schutzkleidung Vorschrift! Allein die sicheren Schuhe kosten 170 Euro. In seiner Verzweiflung fand Bertl den Weg zur Caritas. Jetzt kann er sich, Möbelgutscheinen und finanzieller Hilfe sei Dank, sogar endlich wieder in ein Bett legen und beim Essen an einen Tisch setzen. Und er kann wieder träumen. Von einer Zukunft in einem kleinen Haus, einem Garten mit seinem Lebensbaum und seiner eigenen Schlosserei.