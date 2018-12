Tag 23: Eine Woche gratis bei Uber Eats bestellen

Uber Eats ist die eigenständige und innovative Essensliefer-App von Uber, die dafür sorgt, dass Essensbestellungen genauso einfach sind wie das Bestellen von Fahrten. Anders als klassische Lieferdienste liefert Uber Eats nicht nur in die eigenen vier Wände oder ins Büro, sondern auch dort hin, wo immer man gerade Hunger bekommt - einem Picknick im Park steht mit Uber Eats nichts im Wege. Die bewährte Uber-Technologie verbindet dabei Restaurants, Konsumenten und Kuriere auf zwei Rädern derart effizient, dass bestellte Speisen in Uber-Geschwindigkeit ankommen. Weltweit ist Uber Eats in mehr als 250 Städten in 35 Ländern verfügbar. Wien ist die erste und einzige deutschsprachige Stadt, in der der Dienst bislang verfügbar ist. Aktuell bieten mehr als 350 der besten Traditions-Gasthäuser und Trend-Spots unterschiedlichster Preiskategorien und sämtlicher Geschmacksrichtungen knapp 55.000 Speisen bei Uber Eats an.