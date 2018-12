„The Pillar“: Neues Abenteuer für Lara Croft

Square Enix hat seinem Action-Adventure „Shadow of the Tomb Raider“ eine neue Download-Erweiterung spendiert. In „The Pillar“ beschäftigt sich Schatzjägerin Lara Croft wie schon im Hauptspiel mit der Maya-Apokalypse. Diesmal verschlägt es Lara in eine mysteriöse Grabstätte, in der sie nach einem uralten Schatz sucht. Wie das aussieht, zeigen die Entwickler im Trailer.