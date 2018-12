Blauracken in der Steiermark fast ausgestorben

„Beim Aussterben zusehen“ („Witnessing extinction“) - so übertitelten die Wissenschafter der beiden Einrichtungen nun eine im Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research veröffentlichte Studie, in der sie umfangreiche genetische Ergebnisse über die Blauracke veröffentlichten. Sie verwendeten dafür einerseits Proben von Nestlingen, die zwischen 2003 und 2015 in der Steiermark beringt worden waren, andererseits Vögel, die als Belegexemplare in der Vogelsammlung des NHM Wien aufbewahrt werden. Dazu kam Vergleichsmaterial aus anderen europäischen und asiatischen Ländern.