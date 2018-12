„Hitman 2“ lockt Gamer mit Gratis-Weihnachtsextra

Agent 47, der Held der Auftragskiller-Simulation „Hitman 2“, wünscht seinen Fans mit einer Gratis-Mission frohe Festtage. Das Schöne an „Holiday Hoarders“: Die Mission kann auch ohne das Hauptspiel gespielt und bis 8. Jänner kostenlos heruntergeladen werden. Verfügbar ist die Weihnachtsmission in den Spiele-Stores Ihrer Lieblingsplattform - also etwa Steam am PC oder in den Stores von PS4 und Xbox One.