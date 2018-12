Grüne vergleicht Asylpolitik mit dem Holocaust

Wenn es um Vergleiche mit dem Holocaust geht, ist so gut wie kein Politiker oder Geistlicher oder Prominenter in der Vergangenheit gut ausgestiegen. In dem immer wieder gleichen Spiel ruft ein derartiger Vergleich eine Vielzahl an empörten Reaktionen hervor. Es folgen meist extrem aufgeheizte, aber größtenteils sinnentleerte Debatten. Dass vor allem auch die jüdische Gemeinschaft empfindlich auf derartige Vergleiche reagiert, ist nur allzu verständlich. Zu oft wird der Holocaust-Vergleich bemüht, etwa von Tierschutzorganisationen oder Abtreibungsgegnern, aber auch immer wieder gerne von der Politik.