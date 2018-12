Piste gebrochen: Slalom „fast schon gefährlich“

Henrik Kristoffersen, der am Ende auf Platz drei landete, sprach von den „vielleicht schlechtesten Bedingungen in meiner Weltcup-Karriere“. Es sei „fast schon gefährlich, am Limit“ gewesen. „Es war eisig und dann war es wieder weich. Und dann kommst du in diese Schläge. Aber so ist es - ein dritter Platz ist nicht super. Aber so ist es.“