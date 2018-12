Helene Fischers Neuer hat ein pikantes Geheimnis

Was er aber vielleicht lieber verschweigen möchte: Er steht mit einer richtigen Albernheit im „Guinness-Buch der Rekorde“: 2008 nahm Seitel an der RTL-Show „Guinness World Records“ teil und versuchte, so viele Unterhosen wie möglich übereinander anzuziehen. Seinem damaligen Konkurrenten Jens Esch ließ er keine Chance und schaffte es, in fünf Minuten 82 Unterhosen anzuziehen.