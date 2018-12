Die neue Ärzteregelung trifft Tirol (noch) nicht

Also alles in Ordnung? Nein, sagt Tirols Ärztekammer-Chef Artur Wechselberger. Der Ärztemangel werde sich durch das Alterslimit verschärfen. Viele Pensionierungen stünden an: „Es wird noch schwieriger, Bewerber für Kassenstellen zu finden.“ Aktuell sind sechs Planstellen für Hausärzte offen. Wechselberger plädiert für eine Rückkehr zur „Vorgriffsregelung“, wonach Ärzte über 70 den Vertrag behalten können, parallel ein Jungmediziner einen Vertrag erhält und sich in dem Gebiet etablieren kann.