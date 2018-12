Chaos in London hat auch bei uns Auswirkungen

Flugverbot für Drohnen in der Nähe von Flughäfen

„In so einem Fall nimmt der Pilot per Funk Kontakt mit der Austro Control auf. Wir setzen uns dann mit der Polizei in Verbindung, die versucht, den Drohnenpiloten ausfindig zu machen“, erklärte Pohanka. Prinzipiell herrscht in der Nähe von Flughäfen ein absolutes Flugverbot für Drohnen.