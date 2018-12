Telekombehörde wappnet sich gegen Hackerangriffe

Eine konkrete Bedrohung ist zwar nicht bekannt, aber: „Man kann nie vorsichtig genug sein bei solchen Dingen“, meinte RTR-Chefjurist Wolfgang Feiel. Die Behörde will sich zu den Sicherheitsmaßnahmen nicht im Detail äußern. Sie verweist darauf, dass bereits in der Vergangenheit große Telekomunternehmen von Hackern angegriffen worden sind. „Das zu ignorieren, wäre, glaube ich, naiv“, sagte Stefan Felder, in der RTR für die Lizenzvergabe zuständig.