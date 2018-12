Sonnleitner verlängert: „Ich will Titel gewinnen!“

2010 wechselte Sonnleitner als frischgebackener Cup-Sieger von Sturm Graz in den Westen Wiens. 241 Bundesliga- und 43 Europa-League-Einsätze später gilt Sonnleitner als Erz-Grüner und Publikumsliebling. In der laufenden Saison hält er bei für einen Innenverteidiger beachtlichen fünf Pflichtspieltreffern. „Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben und werde alles geben, dazu beizutragen, dass wir rasch wieder erfolgreich sind“, so Sonnleitner zur Vertragsverlängerung. Sein oberstes Ziel? „Mit Rapid einen Titel feiern!“