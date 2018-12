Grüner Bildschirm soll Handy-Sucht stillen

Das Smartphone erleichtert das Leben in vielen Situationen ungemein. Man muss nicht mehr nach dem Weg fragen, Google verrät einen sofort alles, was man in der Sekunde wissen möchte und auch das neue paar Schuhe ist mit ein paar Klicks auf dem Weg. Doch all diese Möglichkeiten bedeuten auch, dass man viel zu oft auf sein Handy schaut - und das kann stören. Vor allem das Gegenüber. Die neue App „Everscroll“ will da jetzt Abhilfe schaffen.