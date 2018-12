Neureuther an Pariasek: „Ich habe dich vermisst!“

„Love is in the air“ wäre vielleicht der passende Soundtrack gewesen. Felix Neureuther meldete sich am Donnerstag nach langer Verletzungspause endlich wieder im Weltcup-Zirkus zurück. Und beim Slalom in Saalbach flogen ihm flugs die Herzen zu - nicht nur die der Fans, sondern auch die des ORF-Starmoderators. Und umgekehrt.