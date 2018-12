Saalbach will Ski-WM 2025 austragen

Die Glemmtaler hoffen, dass sie mit der kurzfristigen Übernahme des Weltcup-Riesentorlaufs von Sölden und -Slaloms von Val d‘Isere ihr Organisations- und Durchführungsgeschick gezeigt haben. „Wir haben in den letzten Tagen bewiesen, was wir in kurzer Zeit auf die Beine stellen können“, sagte Bartl Gensbichler, der Präsident des Salzburger Landesskiverbands und örtlichen Skiclubs.