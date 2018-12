Mit Schraubenzieher auf Polizist eingestochen

Nur einer privat angeschafften Schutzweste ist es zu verdanken, dass ein junger Polizist aus Graz noch am Leben ist: Er wurde von einem polizeibekannten Randalierer in einem Wohnhaus mit einem Schraubenzieher attackiert, der ihm zweimal in die Brust stach! Durch die Schutzweste erlitt er nur leichte Verletzungen.