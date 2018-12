Justiz: Terroristen töteten junge Touristinnen

Alle Täter gefasst

Möglicherweise kann auch die Befragung der vier Tatverdächtigen Licht ins Dunkel bringen. Einer der Männer war am Dienstag in Marrakesch festgenommen worden, die anderen drei konnten am Donnerstag geschnappt werden. Laut Sicherheitsbehörden gehören alle Tatverdächtigen einer Terrorgruppe an. Sie stammen alle aus Marrakesch und einer von ihnen habe eine juristische Vorgeschichte „im Zusammenhang mit terroristischen Taten“.