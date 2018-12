Räuber stürmen Spiellokal: Fast 100.000 Euro Beute

Das Duo hatte das Lokal in der Franz-Josef-Straße in Schwaz gegen 1.15 Uhr betreten, sofort wurde die Pistole gezückt. Die Unbekannten forderten Geld, daraufhin verstaute eine der weiblichen Angestellten einen hohen fünfstelligen Betrag in dem mitgebrachten Plastiksack. Danach machten sich die Täter sofort aus dem Staub.