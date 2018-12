Wirbel um Strafzettel in Wohnstraßen

Die Kirchengasse in St. Ruprecht ist derzeit einer der Brennpunkte: Das Ordnungsamt rückte aus und verteilte Strafzettel an parkende Autos. Grund: Die Straße sei so schmal, dass keine Einsatzautos vorbeifahren könnten. „Muss ich jetzt die Straßenbreite vermessen, bevor ich einparke? Warum stellt man dann keine Parkverbotstafeln auf?“, klagt einer der Betroffenen.