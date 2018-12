Frauen auf der Straße angemacht: Schuldspruch

Ein niederländisches Gericht hat erstmals einen Mann für die Belästigung von Frauen auf der Straße schuldig gesprochen. Der 36-Jährige wurde am Mittwoch in Rotterdam zu einer Strafe von 200 Euro verurteilt. Der Mann hatte mindestens acht Frauen mit Gesten und Zurufen belästigt. Einigen von ihnen war er hinterhergelaufen und hatte Kusshände zugeworfen. Seit heuer ist Belästigung auf der Straße in Rotterdam strafbar.