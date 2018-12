Holt Bayern DIESEN Mann für 80 Mio. € aus Madrid?

Hernandez spielt seit 2007 in Madrid und hatte erst im Sommer seinen Kontrakt um weitere zwei Jahre bis Ende Juni 2024 verlängert. Im Juli holte er mit Frankreich den Titel bei der WM in Russland. Auch Österreichs Star David Alaba spielt aktuell als Linksverteidiger bei den Bayern. Bei Atletico kam Hernandez in der laufenden Saison aber hauptsächlich in der Innenverteidigung zum Einsatz.