Drei Verletzte: Bagger streifte an Tunneldecke

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am Mittwoch, um 14.15 Uhr mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der B 309 in Dietach aus Richtung Steyr kommend in Richtung Enns. Auf dem Anhänger transportierte er einen Bagger. Im Bereich der Tunneldurchfahrt „Dietachdorf I“ streifte ein beweglicher Teil des Baggers die Tunneldecke wodurch ein Teil des Baggers abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert wurde.