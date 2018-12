Zu Weihnachten landen viele Lebensmittel im Müll

Steiermark agiert vorbildlich

Das Land Steiermark setzt sich seit Jahren für einen sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln ein. Mit Initiativen wie „Lebensmittel sind kostbar“, „restlos g´scheit essen“, dem Steirischen Haushaltssparbuch mit Ideen und Projekten zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen werden wichtige Impulse in der Bewusstseinsbildung im privaten Bereich gesetzt. Durch „United Against Waste“ wird das Engagement des Land Steiermark auch in der Gastronomie, Hotellerie und der Gemeinschaftsverpflegung verstärkt.