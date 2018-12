Österreich schiebt erstmals Migrant per Fähre ab

Um in solchen Problemfällen trotzdem eine Außerlandesbringung durchführen zu können, seien alternative Möglichkeiten geprüft und erstmals eine Fähren-Abschiebung nach Marokko erfolgreich durchgeführt worden, hieß es am Mittwochabend aus dem Innenministerium. Ein weiterer Ausbau alternativer Abschiebeformen sei in Planung.