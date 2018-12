Busfahrer fand verlorene Brieftasche mit 4000 Euro

Die Klagenfurterin hatte nicht bemerkt, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche gefallen und zwischen Sitz und Außenwand steckengeblieben war. Als sie gegen 15.20 Uhr aus dem Bus an der Haltestelle Bahnhof Krumpendorf ausstieg, bemerkte sie den Verlust und nahm einen Diebstahl im Bereich des Bahnhofes an. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei Krumpendorf, die sofortige Fahndungsmaßnahmen einleitete. In der Zwischenzeit hatte aber der Busfahrer an der Endstation der Linie in Krumpendorf-Leinsdorf den Bus nach eventuell verlorenen Gegenständen durchsucht und die Brieftasche gefunden und den Fund sofort der Stadtwerke-Fahrdienstleitung gemeldet. Später überbrachte er die Geldbörse samt 4000 Euro. So erfuhr die Polizei im Zuge der Fahndung bei der Fahrdienstleitung vom Fund und die Brieftasche konnte noch am selben Tag der Frau ausgefolgt werden. Der Fahrer des Busses erhielt einen Finderlohn.