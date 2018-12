Helene Fischer trennt sich von Florian Silbereisen

„Ich wünsche Helene und ihrem neuen Mann viel Glück“

Von Groll scheint es aber bei Florian Silbereisen keine Spur zu geben. In einem Brief, der der „Bild“-Zeitung vorliegt, schreibt der Schlagerstar: „Ich wünsche Helene und ihrem neuen Mann viel Glück.“ Auch Fischer meldet sich in einem rührenden Facebook-Posting an ihre Fans zu Wort: „So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!“