Böhm-Entführer in Haft oft „wie ein wildes Tier“

Er kann „lammfromm“ sein - oder wegen Nichtigkeiten völlig durchdrehen. Die Rede ist von Danijel L. (27), der als „Tiefgaragen-Monster“ und Entführer von Sissy Böhm traurige Bekanntheit erlangte. Am Mittwoch musste er sich einmal mehr am Tiroler Landesgericht verantworten, weil er in der Haft gewütet hatte und auf Beamte losgegangen war.