Bernhard Bonelli - der türkise Chef-Verhandler

Er verhandelt alles, was für den Kanzler wichtig ist

Der „Krone“ erklärt der studierter Philosoph mit Master-Abschluss in Business-Administration nun seine Rolle: „Ich bin dafür zuständig, dass Themen, die dem Kanzler sehr wichtig sind, auch tatsächlich so umgesetzt werden, wie er sich das vorstellt.“ Mit anderen Worten: Alle großen Brocken - von Mindestsicherung über Zwölfstundentag und Kassenfusion bis hin zur heiklen Reform des Waffenrechts - werden von ihm federführend verhandelt und inhaltlich gestaltet. Wie etwa die Kürzung der Mindestsicherung auszusehen hatte, gab Kurz in groben Zügen vor. Bonelli setzte diese um und erklärte sie obendrein den Journalisten. Zuständig ist er nun auch für das türkis-blaue Pflege-Konzept. Erst dann, wenn er keinen Konsens mit der FPÖ erzielt, kommen Kurz, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und die Regierungskoordinatoren ins Spiel.