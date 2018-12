Sicherheitsakademie begleitet von Protest eröffnet

Rund ein Dutzend Demonstranten stand Mittwochmittag vor dem Hotel in der Nähe des Röcksees. „Free Palestine“ („Befreit Palästina“) war auf einem Schild zu lesen. Damit ist klar, woher der Protest-Wind weht: Der Veranstalter der ISA-Sicherheitsakademien kommt aus Israel, ist noch dazu ein Ex-Mossad-Agent. Also nutzt die „steirische Friedensplattform“ rund um die bekannte Kopftuch-Fürsprecherin Helga Suleiman mit ihrem Auftritt gegen die Selbstverteidigungskurse in Mureck die Möglichkeit, ihre israelfeindlichen Botschaften unters steirische Volk zu bringen.