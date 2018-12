Nio ES6: Rekord-Chinesen bringen das nächste SUV

Außerdem bietet Nio zwei Akkuvarianten mit 70 oder 84 kWh für 410 beziehungsweise 510 Kilometer Reichweite an (nach NEFZ). Als Besonderheit baut Nio derzeit in China ein Batterietauschsystem auf, das in speziellen Servicestationen einen Batteriewechsel in drei Minuten und damit Nutzern lästige Ladezeiten ersparen soll.