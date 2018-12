Toter in Klagenfurter Wohnung starb an Suchtgift

Die Mutter fand am Dienstag gegen 14.20 Uhr den 26-jährigen, alleinstehenden Mann reglos in seiner Wohnung in Klagenfurt. Der verständigte Notarzt konnte nur mehr den bereits eingetretenen Tod des Mannes feststellen. Auf Grund der Auffindesituation - es wurden zahllose Spritzen, geringe Mengen morphinhältiger Substanzen aufgefunden - sowie der Tatsache, dass sich der Mann in einem Drogensubstitutionsprogramm befand, wurde von der Staatsanwaltschaft eine gerichtliche Obduktion angeordnet.