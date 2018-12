Eine Karriere fast wie vom Reißbrett

Als Schiri ist er schon sein halbes Leben aktiv, mit 15 entschied sich der gebürtige Bürmooser Gishamer für die Anmeldung zum Anfänger-Lehrgang. Dort auch dabei: Christopher Jäger aus Oberndorf. Das Besondere: Der Aufstieg der zwei Salzburger erfolgte quasi parallel. Zuletzt reiste das Duo Ende Oktober zu einem U21-Länderspiel nach Dänemark. Ab dem neuen Jahr sind beide „Auserwählte“ auf der FIFA-Liste. „Aber da startet man nicht gleich mit Spielen in der Europa League“, hält Gishamer fest. Damit die Karriere des 30-jährigen Bauingenieurs, der selbstständig ein Planungs- und Bauleitungsbüro führt, weiter fast wie vom Reißbrett verläuft, muss er sich seine Sporen international erst im Nachwuchs verdienen. Um später in die Fußstapfen von Stars wie Felix Brych (D) oder Pierluigi Colina (It) treten zu können. „Es ist sehr schön, in jungen Jahren diesen Sprung zu schaffen“, ist der Familienvater stolz. Sein Traum? „Natürlich einmal in der Europa oder Champions League zu pfeifen!“